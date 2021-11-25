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Лера Кудрявцева высказалась против принудительной вакцинации

Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева присоединилась к протесту Марии Шукшиной, Юрия Лозы, Оскара Кучеры и других звёзд. Телеведущая выразила свою позицию по поводу вакцинации от коронавируса.

Лера Кудрявцева высказалась против принудительной вакцинации

Кудрявцева не записывает себя в антипривовочницы, однако выступает против принудительной вакцинации.

"Прививки должны быть добровольные! Мы не товар! Соблюдайте конституционные права! Свободные граждане РФ", — написала ведущая шоу "Секрет на миллион" в своём Instagram-аккаунте.

Это заявление встретило бурное одобрение подписчиков звезды ТВ.

"Согласна с Вами! Спасибо за Ваше мнение!"

"Полностью согласна с Лерой, только добровольные";

"Лера, спасибо, что не молчите!";

"Спасибо за смелость! Мы с вами!", — пишут фолловеры под постом знаменитости.

Ранее Кудрявцева опубликовала видео, на котором человек в чёрной маске как из фильма "Игра в кальмара" с QR-кодом подходит к контролёру, который считывает метку со лба.

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Автор: Елена Былкина
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