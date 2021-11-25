На телеведущую Ларису Гузееву могут завести уголовное дело

Родные скончавшегося актёра Валерия Гаркалина могут привлечь телеведущую Ларису Гузееву к ответственности по статье "Клевета" за её слова в соцсети Facebook.

Как сообщает "Комсомольская правда", по словам адвоката родственников Гаркалина, ей может грозить штраф в 1 миллион рублей или даже лишение свободы. Также они могут подать на возмещение морального вреда.

62-летняя звезда "Давай поженимся" написала, что у актёра не было сертификата о прививке. После этого она признала, что на самом деле не знала о том, ставил ли прививку актёр.

Знаменитости лежали в одной больнице в Коммунарке.

"В полемике с беснующимися ковид диссидентами я ответила, что Гаркалин не прививался! Ответила в пику! Не зная, привит он или нет на самом деле! Но только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия!", — написала телеведущая.

Позже дочь актёра рассказала, что её папа летом поставил два компонента вакцины "Спутник V".

Валерий Гаркалин скончался 20 ноября 2021 года от коронавируса. Прощание с ним прошло в Учебном театре ГИТИСа, который он окончил сам и потом преподавал почти двадцать лет.

Его госпитализировали в начале октября, подключили к аппарату ИВЛ, а затем ввели в состояние искусственной комы. Позже у Гаркалина начался тромбоз рук и ног. Ему грозила ампутация.

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