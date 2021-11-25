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Воля и Утяшева отметили девять лет со дня свадьбы в Париже

Шоу-бизнес

Павле Воля и Ляйсан Утяшева отметили фаянсовую свадьбу в столице Франции. Супруги решили провести время, расширяя свой культурный кругозор.

Воля и Утяшева отметили девять лет со дня свадьбы в Париже

Муж и жена показали себя непревзойдёнными эстетами, отправившись на лучшие выставки Парижа.

Для путешествия по музеям звёзды выбрали уютные образы. Павел Воля облачился в джины, вязаный свитер с шарфом, благодаря чему стал похож на вдохновенного художника. Ляйсан, которую публика привыкла видеть в дерзком мини, надела строгий костюм с длинной юбкой и грубоватой обувью.

"Романтический уик-энд продолжается в Париже! Нам посчастливилось побывать на выставке, которая готовилась на протяжении целых 20 лет — выставке шедевров из коллекции братьев Морозовых в музее Fondation Louis Vuitton. Тут собраны и европейские художники — Манэ, Писсаро, Монэ, Тулуз-Лотрек, Ренуар, Сезанн, Ван Гог, Матисс, Марке, Пикассо… и российские мастера: Репин, Коровин, Серов, Малевич", — похвасталась Ляйсан в своём Instagram-аккаунте.

Гимнастка призналась, что больше всего ей пришлись по душе такие произведения, как "Прогулка заключённых" Ван Гога и "Девочка на шаре" Пикассо. Похвалила она также зал Серова.

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Автор: Елена Былкина
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