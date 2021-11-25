Садальский поздравил покойную Мордюкову с 94-летием

Станислав Садальский, который тяжело пережил смерть Нины Руслановой, вспомнил ещё одну актрису с истинно народным типажом — Нонну Мордюкову.

Мордюковой нет с нами уже 13 лет. Народная артистка СССР умерла в 2008 году. При этом народная любовь к звезде фильмов "Молодая гвардия", "Председатель", "Родня" и др. не ослабевает.

Садальский вспомнил мудрые слова актрисы.

""Я свою любовь не показываю, а за пазуху прячу". Люблю этот афоризм Нонны, это посвящается нынешним женщинам с пониженной социальной ответственностью, бегающим по телеканалам", — написал Садальский в своём Instagram-аккаунте.

Вспомнил звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" и слова выдающего режиссёра о Мордюковой.

"Великий Эльдар Рязанов про её актёрское исполнение: "Не надо Мордюкову трогать, она сама все сделает". Ноябрине Викторовне 94. Поздравляю нас всех, что была такая актриса в России", — написал Садальский в своём микроблоге.

Подписчики активно поддержали слова артиста.

"Спасибо Вам, что помните и напоминаете молодым о Великих актёрах! Вечная им память! А Нонна это один из бриллиантов короны русской культуры!"; "Да, были люди в наше время", — писали фолловеры.

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