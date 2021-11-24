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Гузеева объяснила свои скандальные заявления о Гаркалине

Шоу-бизнес

Лариса Гузеева отчитала тех, кто использовал её слова о непривитом Гаркалине как повод развести масштабную дискуссию на телевидении.

Гузеева объяснила свои скандальные заявления о Гаркалине

Ведущая шоу "Давай поженимся!" долго хранила молчание, несмотря на то, что её комментарий в Facebook активно тиражировали СМИ.

Только после выхода передачи Андрея Малахова "Прямой эфир" Гузеева объяснила, что имела в виду, когда усомнилась в том, что Гаркалин был привит от коронавируса.

"В полемике с беснующимися ковид диссидентами я ответила, что Гаркалин не прививался! Ответила в пику! Не зная, привит он или нет на самом деле! Но только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия!" — написала телеведущая в своём Instagram-аккаунте.

Гузеева уверила, что хотела защитить Гаркалина от своры сумасшедших, которые за счет имени актёра хотели пытались доказать свою правоту.

Гузееву возмутило то, что Малахов не потрудился ей позвонить и спросить её мнения по поводу резонансной истории.

"Он просто воспользовался фразой, выдернутой из контекста, добавив от себя несуществующих подробностей", — негодует Лариса Андреевна.

Звезда ТВ отметила, что лежала с Гаркалиным в соседних палатах, но при этом не имела возможности с ним поговорить. Они только обменивались приветами через медсестру.

"Официально заявляю: я никогда и нигде не говорила, не писала постов о том, что Гаркалин покупал сертификат о вакцинации. И уж тем более, не заявляла о том, что он поделился со мной такой информацией", — пишет Гузеева

Комментарии под своим постом телеведущая закрыла.

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Мережко грубо высказался о Гузеевой после ее слов о Гаркалине
Автор: Елена Былкина
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