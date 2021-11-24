Лера Кудрявцева показала впечатляющее видео о QR-кодах

Лера Кудрявцева поделилась роликом, который наводит на грустные мысли о будущем с QR-кодами.

Лера Кудрявцева разместила в своём Instagram-аккаунте видео, смонтированное из кадров кинофильма "Гостья из будущего" и видео из современных реалий. На видео Алиса Селезнёва в исполнении Наталии Гусевой прощается с одноклассниками под песню "Прекрасное далёко".

После этого на видео появляется человек в чёрной маске как из фильма "Игра в кальмара". На лбу у него — QR-код. Человек в супермаркете подходит к контролёру, который считывает метку со лба телефоном.

Кадры произвели впечатление на подписчиков телеведущей.

"Раньше мечтали о машине времени, чтобы улететь в будущее, а сейчас с удовольствием бы улетели в прошлое"; "Дааа… Прекрасное далёко… Что мы сделали для "завтра" наших детей? Вот это вот всё… С нашего молчаливого согласия…"; "Какая же огромная разница между детством и той реальностью в которую нас загнали сейчас…" — писали фолловеры под постом Леры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.