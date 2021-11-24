Васильев переживает, так как принял "коктейль" из вакцин от COVID-19

Эксперт "Модного приговора" Александр Васильев волнуется за себя, так как вынужден был сделать сразу четыре прививки от коронавируса.

Александр Васильев переболел COVID-19 ещё в 2020 году. Историку моды пришлось вакцинироваться, так как без прививок он не смог бы продолжать работать.

Телеведущий рассказал, что работает за рубежом, поэтому он принял двойную дозу вакцины.

"Я сделал российский "Спутник" и иностранный Pfizer. Перенес всё, как всегда, с трудом. Мне кажется, что "Спутник" для меня оказался несколько легче. После иностранной вакцины поднялась температура и сильно болела рука", — цитирует слова Васильева "Собеседник".

Звезда "Модного приговора" беспокоится, так как не знает, как его организм перенесёт такую дозу вакцины.

"Я считаю, что это дико опасно. Но никто никого не спрашивает. Я живу 40 лет во Франции, у меня французский паспорт. И другого выхода из тяжелой ситуации, в которой мы находимся, нет", — объясняет знаменитость.

Знаток моды отметил, что без Pfizer путь за границу закрыт.

"Теперь у меня есть все QR-коды: и иностранный, и русский", — сказал Васильев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.