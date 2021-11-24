Врачей, лечивших Нину Русланову, проверяют следователи

Дочь народной артистки РФ Нины Руслановой Олеся Рудакова пожаловалась на действия врачей, которые не спасли актрису от смерти. Правоохранители начали проверку.

По версии следователей, медики не оказали знаменитой актрисе должную медицинскую помощь, что могло стать причиной смерти Нины Руслановой. Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", речь идёт о медиках из клинической больницы №1 МГМУ им. И. М. Сеченова.

Дочь звезды фильма "Тени исчезают в полдень" ранее рассказала, что за свой счёт покупала для матери лекарства, которых нет в больнице.

"У мамы развилась больничная пневмония. КТ, которое сделали в реанимации, не показало ничего кроме бронхита. Через 5 дней после операции мне сообщили, что у неё ковид", — жаловалась Рудакова.

Главные претензии дочери Руслановой заключаются в том, что она долго умоляла перевести 75-летнюю актрису в реанимацию. Когда мольбы женщины услышали, по мнению Рудаковой, было уже поздно. Актриса поступила в больницу с диагнозом "ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия". Оттуда её перевели в больницу №4 с диагнозом COVID-19.

Проверку проводят по факту ненадлежащего оказания медпомощи, повлекшего смерть человека.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.