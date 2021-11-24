Стало известно о "тёрках" Павла Воли с публикой: "Совсем неадекватные"

Бывший генеральный директор Comedy Club Production Анатолий Бурносов рассказал о том, как зрители, становящиеся объектом шуток Павла Воли, реагировали на его выпады в Comedy Club.

Бурносов объяснил, что Павел Воля первым в нашей стране открыл жанр "открытого диалога со зрителем". Сейчас зрители привычно относятся к такому формату, однако на заре Comedy Club Воля сталкивался с непониманием публики и даже агрессией.

Не все гости комедийного шоу могли с самоиронией отнестись к язвительным остротам в свой адрес. Иногда объектами запланированных насмешек становились люди "с завышенным самомнением", которые приезжали на шоу "на дорогих машинах".

Бурносов вспомнил, что обиженные шутками личности иногда поджидали Волю за кулисами для серьёзного разговора.

"Пару раз были совсем неадекватные (ситуации), вплоть до начинающейся драки", — отметил бывший руководитель популярного комедийного проекта в Youtube-программе "Предельник".

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