Обросший и бородатый Лобанов из "Интернов" напугал фанатов

Звезде сериала "Интерны" Александру Ильину исполнилось 38 лет. Актёр, сыгравший медика, изменился до неузнаваемости. Публика вопрошает, что стало с Лобановым.

Золотой состав сериала "Интерны"

Кристина Асмус опубликовала в своём Instagram-аккаунте совместный снимок с золотым составом сериала "Интерны". На фото запечатлены Иван Охлобыстин, Светлана Пермякова, Кристина Асмус и Александр Ильин.

Подписчики актрисы не сразу идентифицировали Ильина, который кардинально изменился. Актёр, известный по роли незадачливого медика, обзавёлся окладистой каштановой бородой в форме "лопаты".

"Золотой состав! Жаль, неполный …" — подписала снимок экс-супруга Гарика Харламова.

На фото действительно не хватает главных героев сериала: Глеба Романенко, роль которого исполнил Илья Глинников и Лёвина — его сыграл Дмитрий Шаракоис.

Кристина Асмус поздравила Ильина с днём рождения.

"Сегодня день рождения у Саши Ильина! Любимчика всех фанатов "Интернов", одного из моих любимых актёров с сумасшедшей "собачьей" органикой, фронтмена группы "План Ломоносова", прекрасного друга, мужа и дважды отца", — адресовала коллеге тёплые слова Асмус.

Подписчики Асмус были удивлены внешними изменениями знаменитого Лобанова.

"А что с Лобановым?!"; "Едрид Мадрид"; "Ильин ещё наверное службу в какой-нибудь церкви ведёт, судя по его бороде", — писали фолловеры.

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