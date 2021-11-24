Звезде сериала "Интерны" Александру Ильину исполнилось 38 лет. Актёр, сыгравший медика, изменился до неузнаваемости. Публика вопрошает, что стало с Лобановым.
Кристина Асмус опубликовала в своём Instagram-аккаунте совместный снимок с золотым составом сериала "Интерны". На фото запечатлены Иван Охлобыстин, Светлана Пермякова, Кристина Асмус и Александр Ильин.
Подписчики актрисы не сразу идентифицировали Ильина, который кардинально изменился. Актёр, известный по роли незадачливого медика, обзавёлся окладистой каштановой бородой в форме "лопаты".
"Золотой состав! Жаль, неполный …" — подписала снимок экс-супруга Гарика Харламова.
На фото действительно не хватает главных героев сериала: Глеба Романенко, роль которого исполнил Илья Глинников и Лёвина — его сыграл Дмитрий Шаракоис.
Кристина Асмус поздравила Ильина с днём рождения.
"Сегодня день рождения у Саши Ильина! Любимчика всех фанатов "Интернов", одного из моих любимых актёров с сумасшедшей "собачьей" органикой, фронтмена группы "План Ломоносова", прекрасного друга, мужа и дважды отца", — адресовала коллеге тёплые слова Асмус.
Подписчики Асмус были удивлены внешними изменениями знаменитого Лобанова.
"А что с Лобановым?!";
"Едрид Мадрид";
"Ильин ещё наверное службу в какой-нибудь церкви ведёт, судя по его бороде", — писали фолловеры.
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