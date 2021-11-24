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Муж погибшей в ДТП с Собчак попросил $2 млн: "Столкнулся с беспринципностью"

Шоу-бизнес

Муж Екатерины Тарасовой, которая скончалась в Сочи при столкновении автомобилей, в одном из которых сидела Ксения Собчак, заявил, что ему нужна компенсация в $2 млн.

Муж погибшей в ДТП с Собчак попросил  млн: "Столкнулся с беспринципностью"

Супруг погибшей в автомобильной аварии женщины изначально не предъявлял претензии к Ксении Собчак. В программе Андрея Малахова Антон Тарасов объяснял, что у них всё в порядке.

Как сообщает "Комсомольская правда", теперь муж погибшей и отец её семилетней дочери изменил своё отношение к ситуации. Он считает, что Собчак обманывает в деталях.

Тарасов рассказал, что встречался с Собчак и та ему сказала, что не нанимала адвоката водителю Maybach. Мужчина не поверил её словам.

"Я столкнулся с полнейшей беспринципностью, с враньем. Она наврала даже в такой ситуации. Я смотрел интервью Собчак на Первом канале. Она же и там врет откровенно. Она говорит, что я её сосед, что помогает мне", — сказал Тарасов.

Мужчина отметил, что Собчак откровенно лжёт.

"Вот она сидит в ошейнике передо мной. Якобы пострадала. И это тоже неправда. Никак она не пострадала — ехала на бронированной машине. А чем она помогает-то? Я сказал им: "Перестаньте бряцать словом "помощь", — отметил муж погибшей.

Он уверил, что не принимал никакой помощи от Собчак. Звезда, по словам Тарасова, предлагала ему психолога для дочери, а также устроить девочку в хорошую школу.

"Я тогда заявил о компенсации $2 млн. То, что у меня внутри, стоит намного дороже. И что у моего ребёнка внутри и у бабушки моей дочки… Вы убили мать моей дочери! Это мне никакие деньги не компенсируют!" — объяснил Тарасов.

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СОБЧАК 2 миллиона за ДТП. Требует бывший муж погибшей Екатерины Тарасовой
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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