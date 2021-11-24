EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политолог объяснил, почему Россия не остановит Азербайджан в войне с Арменией
Правозащитники Human Rights Watch обвинили Польшу в насилии над мигрантами
Самолёт Superjet-100 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Норильске
В Райффайзенбанке назвали причину ухода иностранных банков с российского рынка
Полковник Жданов объяснил, зачем США врут о вторжении России на Украину
Полпред в Уральском ФО Якушев ушёл на самоизоляцию из-за COVID-19 в окружении
Политтехнолог о перспективах обязательной вакцинации: гайки россиянам закрутят
Правоохранитель на BMW сбил насмерть двоих дорожных рабочих в Тюмени
Боррель обвинил Минск в искусственном создании миграционного кризиса на границе

Садальский высказался о платье Яны Рудковской: "Чудо в перьях"

Шоу-бизнес

Желание Яны Рудковской блистать на всех мероприятиях не находит одобрения у знатоков светской этики. Невероятный наряд продюсера почти за три миллиона рублей подвергли критике.

Садальский высказался о платье Яны Рудковской: "Чудо в перьях"

Станислав Садальский прокомментировал появление Яны Рудковской на церемонии Женщины года Glamour в платье с рюшами и шлейфом.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" процитировал слова продюсера Димы Билана о её наряде.

"Этот наряд я взяла в Париже еще в октябре у своего друга Джорджа Хобейка, короля ковровых дорожек. И он все ждал, когда же я его выгуляю. Стоит такое платье около 40 тысяч евро (почти 3,4 млн рублей), — похвасталась чудо в перьях", — пишет Садальский в своём Instagram-аккаунте.

Заслуженный артист РСФСР преподал урок вкуса знаменитости. 

"Кто сказал этой женщине, что её стиль — стразы, рюши и перья?
У нас не курятник все-таки. А полное впечатление, что несушку облили марганцовкой, и она возмущенно кудахчет" — пишет 70-летний актёр.

В аккаунте Садальского даётся совет Рудковской пойти в магазин и купить себе платье или заказать его у какой-нибудь швеи.

"К чему эти потуги на Скарлетт оХару, которая носила наряды из занавески? Сейчас не война Севера с Югом всё-таки, в магазинах всё есть", — пишет Садальский, который отмечает в конце своего поста, что текст претензий к вкусу Рудковской сочинил не сам, а взял из интернета.

Ранее о платье Рудковской высказалась светский обозреватель Божена Рынска, которая отметила, что Яна "хочет быть невестой на каждой свадьбе". 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Яна Рудковская в длинном розовом платье
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Муж погибшей в ДТП с Собчак попросил $2 млн: "Столкнулся с беспринципностью"
Политолог объяснил, почему Россия не остановит Азербайджан в войне с Арменией
Правозащитники Human Rights Watch обвинили Польшу в насилии над мигрантами
Самолёт Superjet-100 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Норильске
В Райффайзенбанке назвали причину ухода иностранных банков с российского рынка
Полковник Жданов объяснил, зачем США врут о вторжении России на Украину
Садальский высказался о платье Яны Рудковской: "Чудо в перьях"
Полпред в Уральском ФО Якушев ушёл на самоизоляцию из-за COVID-19 в окружении
Политтехнолог о перспективах обязательной вакцинации: гайки россиянам закрутят
Правоохранитель на BMW сбил насмерть двоих дорожных рабочих в Тюмени
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова попала в больницу: "Лучше не становится"

Врачи настояли, чтобы Ольга Бузова легла в больницу.

Ольга Бузова попала в больницу: "Лучше не становится"
SVT: Россия высмеяла главу Минобороны Швеции, припомнив очень давнее фиаско
Мир. Новости мира
SVT: Россия высмеяла главу Минобороны Швеции, припомнив очень давнее фиаско
Происшествия
Больше 40 человек погибли в аварии с автобусом в Болгарии
Мир. Новости мира
Китайцы предложили отдать Литву России: "Прихлопните муху"
Ирина Шлионская Неловкая правда: факты о Великой Отечественной, которые не афишировались Ирина Шлионская Любовь Степушова Сирия возвращается в арабский мир. Учтены интересы РФ, но не США и Ирана Любовь Степушова Василий Амирджанов Патриарх Кирилл допустил "нормальное разномыслие" Василий Амирджанов
Россия
В профсоюзе "Учитель" раскритиковали слова Бастрыкина об отмене ЕГЭ
Общество
Взгляд из Казани: эксперимент с QR-кодами провалился в первый день
Мигранты впервые в жизни увидели снег на белорусско-польской границе
Общество
Мигранты впервые в жизни увидели снег на белорусско-польской границе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников