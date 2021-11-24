Садальский высказался о платье Яны Рудковской: "Чудо в перьях"

Желание Яны Рудковской блистать на всех мероприятиях не находит одобрения у знатоков светской этики. Невероятный наряд продюсера почти за три миллиона рублей подвергли критике.

Станислав Садальский прокомментировал появление Яны Рудковской на церемонии Женщины года Glamour в платье с рюшами и шлейфом.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" процитировал слова продюсера Димы Билана о её наряде.

"Этот наряд я взяла в Париже еще в октябре у своего друга Джорджа Хобейка, короля ковровых дорожек. И он все ждал, когда же я его выгуляю. Стоит такое платье около 40 тысяч евро (почти 3,4 млн рублей), — похвасталась чудо в перьях", — пишет Садальский в своём Instagram-аккаунте.

Заслуженный артист РСФСР преподал урок вкуса знаменитости.

"Кто сказал этой женщине, что её стиль — стразы, рюши и перья?

У нас не курятник все-таки. А полное впечатление, что несушку облили марганцовкой, и она возмущенно кудахчет" — пишет 70-летний актёр.

В аккаунте Садальского даётся совет Рудковской пойти в магазин и купить себе платье или заказать его у какой-нибудь швеи.

"К чему эти потуги на Скарлетт оХару, которая носила наряды из занавески? Сейчас не война Севера с Югом всё-таки, в магазинах всё есть", — пишет Садальский, который отмечает в конце своего поста, что текст претензий к вкусу Рудковской сочинил не сам, а взял из интернета.

Ранее о платье Рудковской высказалась светский обозреватель Божена Рынска, которая отметила, что Яна "хочет быть невестой на каждой свадьбе".

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