Певица Луна: "Крым — это Украина"

Украинская певица Кристина Герасимова, известная под псевдонимом Луна, назвала Крым украинским в беседе с Ксенией Собчак.

В качестве доводов о принадлежности Крыма Герасимова привела воспоминания из детства, когда она приезжала на полуостров к бабушке.

"Крым — это Украина, так как в моём понимании это место, куда я с самого детства ездила с мамой, с папой, мы отдыхали в Гурзуфе, я помню дачу Чехова, Алушту, Рабочий уголок… Как я могу считать иначе? Для меня это так", — сказала певица Youtube-проекте "Осторожно, Собчак".

Подобные аргументы ранее приводил Владимир Зеленский, который углублялся в воспоминания о поездках в Крым, объясняя, почему русские в Крыму — чужаки.

Певица Луна объяснила, что не собирается угождать своими ответами российской аудитории, а её поклонники не предъявляют ей претензии. Певица призналась, что иногда она подвергается нападкам из-за того, что поёт на русском языке и выступает в России.

Кристина Герасимова — певица и автор песен. В 2012 она вышла замуж за солиста группы "Грибы" Юрия Бардаша. в 2018 году их союз распался.

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