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Утяшева показала дерзкие снимки с Волей в честь фаянсовой свадьбы

Шоу-бизнес

Павел Воля и Ляйсан Утяшева празднуют девять лет со дня свадьбы. Гимнастка и комик поделились смелыми снимками, по которым можно судить о пламенной любви между супругами.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева
Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram хулиганскую фотосессию. На фото одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса показывают дерзкие гимнастические фигуры. У Павла Воли на снимках почему-то подведены глаза.

Парочка одета во всё чёрное, а на платье Ляйсан красуется змеиный принт.

"Если верить календарю, сегодня — 23 ноября — нашим официальным отношениям 9 лет. По этому случаю рок-н-ролла и хулиганства вам в ленту: мы подросли! Если верить ощущениям, я знаю и люблю тебя всю свою жизнь @pavelvolyaofficial P. S. Всем любви! Любите и хулиганьте вместе, любовь делает нас добрее", — написала гимнастка под снимками.

Подписчики оценили фотосессию любящих супругов.

"Вааау, вот это поворот событий, смоки айс";

"Ух, хорошо что ногти не накрашены";

"Класс! Воля так похож на солиста Maneskin", — комментировали смелую фотосессию фолловеры.

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Ляйсан Утяшева о сексе с Волей
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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