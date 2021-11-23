"Медиахабалки" о наряде Рудковской: "Слегка попутала"

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская снова поразила воображение гостей светского мероприятия своим сногсшибательным платьем.

Яна Рудковская

Яна Рудковская не упускает случая появиться на публике в искромётных нарядах. Особенную страсть звезда испытывает к платьям с многослойными рюшами и длинными шлейфами.

Супруга Евгения Плющенко находится в отличной физической форме, поэтому может себе позволить любые наряды.

Некоторые светские обозреватели видят в этом моветон.

Знаток светской этики Божена Рынска уже не в первый раз укоряет Рудковскую за чрезмерно пафосные наряды.

"Когда человек хочет быть невестой на каждой свадьбе. У — уместность", — пишет Божена Telegram-канале под видео с Рудковской.

Завсегдатая публичных мероприятий приводит также мнение авторов Telegram-канала "Медиахабалки".

"Тот момент, когда слегка попутала церемонию Женщины года Glamour с балом в свою царскую честь. Яна в последнее время блещет каким-то невероятным талантом", — пишет ТГ-канал.

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