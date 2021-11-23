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Разин рассказал о взрывном характере Нины Руслановой

Шоу-бизнес

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин мечтал, чтобы Нина Русланова сыграла роль его бабушки. Народная артистка пробовалась на эту роль, однако её партнёру по съёмкам не поздоровилось.

Разин рассказал о взрывном характере Нины Руслановой

Андрей Разин выразил свою скорбь по поводу смерти Нины Руслановой. Роднит основателя "Ласкового мая" с актрисой то, что они оба воспитывались в детских домах.

"Она, как и я, была сиротой. Я попал в детский дом в годик, а она — с самого рождения. И вот теперь она будет похоронена возле моего сына на Троекуровском кладбище", — пишет продюсер в своём Instagram-аккаунте.

Разин объясняет, почему в художественной картине про группу "Ласковый май" его бабушку играла Людмила Зайцева, а не Нина Русланова.

"Я открою маленький секрет. Мы пробовали Нину Ивановну на эту роль, но что-то пошло не так, потому что она, как мне сказал Слава Манучаров, бросила в него горшок с цветком за то, что ей не понравилась его актёрская игра. Да, такой у неё был характер", — объяснил Разин.

Деятель шоу-бизнеса рассказал, что актёр испугался с ней играть.

"Тем не менее я считаю Нину Ивановну великой актрисой и буду всю жизнь жалеть, что она не сыграла эту роль, потому что они с бабушкой были похожи, ведь она тоже была сиротой. Царствие Небесное Нине Ивановне. Мы всегда будем её помнить", — написал продюсер.

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Умерла Народная артистка России Нина Русланова
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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