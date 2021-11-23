Разин рассказал о взрывном характере Нины Руслановой

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин мечтал, чтобы Нина Русланова сыграла роль его бабушки. Народная артистка пробовалась на эту роль, однако её партнёру по съёмкам не поздоровилось.

Андрей Разин выразил свою скорбь по поводу смерти Нины Руслановой. Роднит основателя "Ласкового мая" с актрисой то, что они оба воспитывались в детских домах.

"Она, как и я, была сиротой. Я попал в детский дом в годик, а она — с самого рождения. И вот теперь она будет похоронена возле моего сына на Троекуровском кладбище", — пишет продюсер в своём Instagram-аккаунте.

Разин объясняет, почему в художественной картине про группу "Ласковый май" его бабушку играла Людмила Зайцева, а не Нина Русланова.

"Я открою маленький секрет. Мы пробовали Нину Ивановну на эту роль, но что-то пошло не так, потому что она, как мне сказал Слава Манучаров, бросила в него горшок с цветком за то, что ей не понравилась его актёрская игра. Да, такой у неё был характер", — объяснил Разин.

Деятель шоу-бизнеса рассказал, что актёр испугался с ней играть.

"Тем не менее я считаю Нину Ивановну великой актрисой и буду всю жизнь жалеть, что она не сыграла эту роль, потому что они с бабушкой были похожи, ведь она тоже была сиротой. Царствие Небесное Нине Ивановне. Мы всегда будем её помнить", — написал продюсер.

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