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Арзамасова впервые показала лицо сына от Авербуха: "Лев Ильич!"

Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова поделилась с подписчиками видео, на которой её маленький сын Лев улыбается матери.

Сын Авербуха и Арзамасовой Лев
Сын Авербуха и Арзамасовой Лев

Звезда "Папиных дочек" решила, что пора перестать скрывать сына от публики и показала крупным планом личико наследника и его позитивные эмоции. У ребёнка началась публичная жизнь.

Сын Лев появился на свет в звёздном семействе 14 августа 2021 года. Ранее актриса не показывала личико наследника. Интригу Лиза держала недолго. Знаменитая мама решила, что трёхмесячный возраст вполне подходит для того, чтобы явить чудесного малыша миру. Событие было приурочено ко дню сыновей.

В своём Instagram Арзамасова разместила видео, на котором её сын выражает свой восторг от общения с родительницей.

"Как у тебя дела? Как у тебя настроение? — интересуется Лиза у Льва.

Мальчик в ответ лучезарно улыбается и кивает головой.

"В такой хороший праздник решили не прятаться. Радуемся сами и вас хотим радовать этой обезоруживающей улыбкой. Будьте, как дети… Верю в то, что хороших людей на земле много! И знакомьтесь, глаза в глаза, без прикрытия смайликами и сердечками, — Лев Ильич!" — написала Лиза под видео.

Подписчики актрисы решили, что мальчик очень похож на маму.

"Боже!!! Маленькая Лиза", — написала Елизавета Боярская.

"Как здорово держит головку ваш прекрасный и гордый Лев!!!" — отметила Елена Малышева.

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Лиза Арзамасова впервые стала мамой
Автор: Елена Былкина
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