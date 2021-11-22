Шуфутинскому закрыли путь на Украину с концертами

Исполнителя хита "Третье сентября" Михаила Шуфутинского СБУ уличила в посещении Крыма, поэтому на Украину певца не пустят, несмотря на то, что его концерт в Незалежной запланирован на 8 марта следующего года.

В немилость к украинским властям артист попал из-за того, что его обвинили в незаконном посещении временно оккупированной Россией территории — Крыма.

Государственная пограничная служба Украины объяснила, что информация о перемещениях граждан РФ собирается как из открытых источников, так и по своим каналам.

"Если говорить об украинцах, то это административная ответственность, а в отношении иностранцев — это еще и запрет на въезд на Украину. В случае появления таких людей на границе, в том числе с использованием опережающей информации, что они могли незаконно находиться в Крыму, проводится дополнительная проверка, в результате которой может быть запрещен въезд на Украину, если будут подтверждены факты", — цитирует слова пресс-секретаря госпогранслужбы Андрея Демченко издание "Украинская правда"

При этом на порталах реализации билетов на концерты размещена афиша о концерте певца в Киеве 8 марта 2022 года.

Власти Литвы ранее тоже изъявляли желание включить Михаила Шуфутинского в "чёрный список" исполнителей, которым запрещён въезд на территорию страны. Артист даже в шутку назвал себя агентом Кремля.

Отрезали путь на Украину ранее Максиму Галкину, которого обвиняют в том, что он якобы "оскорбил украинскую мову". Возможно, имеется в виду пародия шоумена на президента Украины Владимира Зеленского.

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