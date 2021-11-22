Куклачёв рассказал о социо-пространственной осведомлённости кошек

Знаменитый дрессировщик кошек Юрий Куклачёв рассказал о способностях усатых-полосатых, выявленных японскими учёными.

Юрий Куклачёв поделился знаниями о кошках в личном Instagram-аккаунте.

"Кошки очень удивляются, когда хозяин перемещается из одной комнаты в другую. Кошка может отслеживать положение "своего человека" в пространстве по его голосу", — пишет знаток представителей семейства кошачьих.

Дрессировщик отмечает, что кошки могут проявлять признаки удивления, если голос их владельца незаметно "телепортировался" из одной части комнаты в другую. Об этом свидетельствует движение ушей животных и изменение положения их головы.

Умение мысленно представлять себе местонахождение, основываясь на звуковой информации, по мнению Куклачёва, является недюжинной способностью.

"Говоря научным языком, эти результаты указывают на ранее неизвестную социо-пространственную осведомлённость у кошек", — пишет цирковой артист.

Куклачёв приводит слова японской исследовательницы, которая говорит, что домашние животные представляют в своей голове "невидимое" присутствие своих хозяев.

"Эта способность лежит в основе воображения и креативности", — цитирует слова учёного дрессировщик.

Юрий Дмитриевич уверен, что кошки обладают более глубокими познавательными способностями, чем мы думаем.

"У кошек большое сердце", — добавляет главный знаток кошачьей души.

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