Врачи спасают зрение пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой

Врач рассказал о сильных ожогах век исполнительницы хита "Чашку кофею" Марины Хлебниковой.

Певица лежит в ожоговой реанимации НИИ им. Склифосовского. Состояние артистки характеризуется как стабильно тяжёлое. Как только медики купировали процессы, представляющие угрозу жизни пациентки, стало ясно, что нужно спасать зрение звезды.

Марина Хлебникова больше не нуждается в аппарате ИВЛ, однако из медикаментозной комы артистку решили пока не выводить.

"Никакие серьёзные операции артистке не проводили. Известно, что у неё сильные ожоги век и, придя в сознание, она, вероятно, столкнётся с трудностями — ей будет больно смотреть. Также у Хлебниковой сильно поражены дыхательные пути", — цитирует слова своего источника в здравоохранении "Комсомольская правда".

По словам специалистов, так как певица всё ещё находится в критическом состоянии, говорить о пластических операциях и пересадке кожи пока преждевременно.

"Возможно, пластика понадобится, но это станет понятно значительно позже. Сначала врачи ждут, что ткани заживут и появится рубец. Впрочем, на лице они почти не образуются. Но всё равно нельзя исключать, что веки заживут самостоятельно", — объяснил в беседе с "КП" кандидат медицинских наук, хирург Илья Колышев.

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