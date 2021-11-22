Прилучный объяснил, что стало с его лицом: "Перенёс две сложные операции"

Звезда фильма "Мажор" Павел Прилучный объяснил, как болезнь отразилась на его внешности.

Поклонники в последнее время не узнают актёра с имиджем героя-соблазнителя. Прилучный немного потерял форму, так как набрал лишние килограммы.

Из-за изменений во внешности недоброжелатели приписывали артисту алкоголизм. Припомнили актёру и его скандальную драку в Калининграде. Тогда лицо звезды превратилось в сплошной кровоподтёк.

Прилучный признался, что его внешность пострадала из-за проблем со здоровьем. В интервью Георгию Иващенко артист объяснил, что с иронией относится ко всему, что про него говорят и пишут.

При этом звезду сериала "Клетка" уязвляют комментарии по поводу того, что он "ожирел". Обида возникает у артиста из-за того, что он не запускал себя, не переедал и не злоупотреблял алкоголем. Он объяснил, что его беспокоят проблемы медицинского характера.

"Это было не ожирение, а опухоль. Я перенёс две сложные операции на лице. Сейчас у меня там стоят шесть пластин. Теперь они плохо заметны. Чудеса нашей медицины позволяют сделать так, что спустя почти год я более-менее восстановился", — цитирует слова Павла "СтарХит".

Прилучный объяснил, что на этом его злоключения не закончились.

"Когда все зажило, у меня обнаружили три кисты, надо было срочно их удалять. Это было прямо под Новый год. У меня онемела левая часть лица из-за травмы", — рассказал актёр.

Прилучный скрывает свою личную жизнь. После развода с Агатой Муцениеце Павлу не удалось удержать в тайне новый роман. Слухи о его отношениях со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович активно обсуждаются в СМИ.

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