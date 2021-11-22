Профессор Шарипов: Марине Хлебниковой потребуется пластика и пересадка кожи

Певице Марине Хлебниковой, пострадавшей во время пожара, потребуется длительная реабилитация. Хирург, профессор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Игорь Шарипов считает, что в будущем артистке не обойтись без пластики и пересадки кожи. Своим мнением о состоянии пострадавшей врач поделился в эфире телеканала РЕН ТВ.

Шарипов подтвердил обнародованную ранее информацию об отключении артистки от аппарата ИВЛ.

"Да, ей лучше, естественно, на это и рассчитываем. Но это длительный период — и пластику надо будет делать, и пересадку кожи… Это длительный процесс, на годы, мягко говоря. А любая операция — это кровопотеря, лимфопотеря", — рассказал о состоянии певицы доктор.

В результате пожара в своей квартире на улице Ратной в Москве, который случился 18 ноября, Марина Хлебникова серьёзно пострадала, получив обширные ожоги тела и лица. Артистка была погружена врачами в медикаментозную кому. СМИ писали, что певица ненадолго очнулась, но после пробуждения у неё случилась истерика, и врачи приняли решение вновь погрузить пострадавшую в медикаментозный сон.

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