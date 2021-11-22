Пострадавшая при пожаре Хлебникова пытается дышать без аппарата ИВЛ

Пострадавшая в пожаре Марина Хлебникова, несмотря на ожоги дыхательных путей, может дышать самостоятельно. Певица пришла в себя, однако её состояние по-прежнему оценивается как тяжёлое.

18 ноября при пожаре в собственной квартире пострадала исполнительница хита "Чашку кофею". Певица получила 30% ожогов тела. Некоторые ожоги характеризуются третьей степенью тяжести (когда задеты не только кожные покровы, но и мышцы).

За жизнь певицы медики борются в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Вызывает беспокойство врачей то, что на месте ожогов началось заражение.

Как сообщает "СтарХит", Хлебникова может дышать без аппарата ИВЛ, однако пищу получает через специальный зонд. У артистки держится высокая температура тела, однако она находится в сознании и ведёт себя адекватно.

По предварительным данным, причиной возгорания в квартире Хлебниковой стала непотушенная сигарета. В день пожара 54-летняя артистка вернулась с выступления и была очень уставшей.

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