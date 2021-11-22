Анна Калашникова ждёт второго ребёнка от суррогатной матери

Певица Анна Калашникова уже второй год состоит в отношениях с банкиром Иваном Семёновым. Артистка уже приняла предложение о замужестве от своего возлюбленного, но свадебное торжество было решено пока отложить из-за пандемии.

Калашникова рассказала, что её сын Даня от предыдущих отношений уже знаком с её женихом. По словам певицы, её жених и сын много времени проводят друг с другом, Семёнов дарит ребёнку большое количество подарков.

Артистка сообщила, что они с женихом сейчас ждут второго ребёнка, который должен появиться на свет от суррогатной матери.

"Я хочу троих детей. Но из-за того, что несколько лет назад я потеряла ребёнка, у меня боязнь того, что плотный график и нервная работа не позволят мне нормально выносить малыша. Поэтому мы нашли суррогатную мать и прошли необходимые процедуры. Сейчас ждём рождения малыша", — рассказала Калашникова в интервью kp.ru.

Артистка призналась, что услуги суррогатной матери стоят очень дорого. По её словам, больше миллиона рублей нужно заплатить самой суррогатной матери, ещё столько же требуется отдать клинике-посреднику. К тому же будущие родители, по словам певицы, должны компенсировать суррогатной матери расходы на проживание и питание.

Калашникова добавила, что они с женихом уже выбрали имя для будущего малыша.

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