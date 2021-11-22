Юрий Лоза "отчитал" врачей за смерть Гаркалина

Певец и композитор Юрий Лоза возмущён работой врачей, которые не сумели "вытащить" из коронавируса актера Валерия Гаркалина.

Напомним, звезда российского кинематографа скончался в больнице 20 ноября. Ему было 67 лет.

В своём Instagram Лоза задаётся вопросами:

как, человек, получивший три укола коронавирусной вакцины, мог умереть от осложнений, вызванных COVID-ом?

почему врачи не предупреждают перед вакцинацией, что препарат может повлиять на сердце?

кто ответит за смерть знаменитости?

В комментариях подписчики благодарят Лозу "за смелость говорить о том, о чём другие молчат".

Похороны Валерия Гаркалина состоятся 23 ноября на московском Миусском кладбище.

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