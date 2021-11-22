Певец и композитор Юрий Лоза возмущён работой врачей, которые не сумели "вытащить" из коронавируса актера Валерия Гаркалина.
Напомним, звезда российского кинематографа скончался в больнице 20 ноября. Ему было 67 лет.
В своём Instagram Лоза задаётся вопросами:
В комментариях подписчики благодарят Лозу "за смелость говорить о том, о чём другие молчат".
Похороны Валерия Гаркалина состоятся 23 ноября на московском Миусском кладбище.
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