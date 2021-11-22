Поклонники с трудом "опознали" Диану Гурцкую на фото Игоря Николаева

Певица и общественный деятель Диана Гурцкая на несколько месяцев исчезала из публичного поля.

Но не прийти на юбилейный концерт человека, который когда-то вывел её эстраду и, по сути, сделал звездой, не смогла.

Пока мэтр был на сцене, Гурцкая познакомилась с его дочкой Вероникой. Снимок "беседы" опубликован в Instagram Игоря Николаева. На нём девочка немного растерянно смотрит на новую знакомую.

Многие поклонники в комментариях написали, что не сразу узнали певицу на снимке. Некоторые даже сравнили ее с Майклом Джексоном.

"И правда, Гурцкая. Что-то странное у нее с лицом произошло", "У Вероники растерянный вид, а Диана похожа на Джексона", — пишут посетители странички Николаева.

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