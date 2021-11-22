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Роксана Бабаян бедствует из-за "копеечной пенсии"

Шоу-бизнес

В последнее время среди звёзд советской эстрады стало модным сетовать на ухудшившиеся с прекращением концертной деятельности условия жизни из-за "маленьких пенсий, назначенных государством".

Роксана Бабаян бедствует из-за "копеечной пенсии"

Не избежала соблазна и 75-летняя вдова актёра Михаила Державина певица Роксана Бабаян. В эфире программы Леры Кудрявцевой она пожаловалась на "копеечную пенсию" и на то, что ей "абсолютно не хватает на жизнь", чем вызвала волну негатива в свой адрес со стороны недавних поклонников её творчества.

"Пенсия у меня крошечная. Ой, там вообще копейки. 18 или 20 тысяч рублей. Вместе со званием народной артистки — 40", — рассказала певица в эфире "Секрет на миллион" (НТВ).

Поклонники в комментариях в интернете проинформировали Бабаян, что люди в России получают "в разы меньшие пенсии":

  • на 1 января 2021 года, размер страховой пенсии по старости — 16 789,48 рубля.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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