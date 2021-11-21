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"Союзмультфильм" обнулил "Ну, погоди!" - Волка и Зайца узнать непросто

Шоу-бизнес

Киностудия "Союзмультфильм" продолжает обнулять классику советской мультипликации. В конце декабря — новогодний подарок россиянам — на экраны выйдет обновлённый мультфильм "Ну, погоди!".

 

Трейлер уже появился в интернете.

Любимых многими поколениями Волка и Зайца в новой версии "Ну, погоди!" узнать будет очень сложно. И не только потому, что озвучили их Гарик Харламов (Волк) и Дмитрий Хрусталёв (Заяц) и "прикид" на них современный. Изменятся и привычки героев. Как рассказали создатели, новый Волк не курит и не пьёт спиртного. У него теперь новая зависимость — видеоигры.

По словам Бориса Машковцева, директора "Союзмультфильма", зрителей ждут 52 новых серии мультсериала. И, кроме Волка и Зайца, в нём появятся новые персонажи: Косуля Уля, Барсук Тим и Ежик Шу.

К слову, напомним, в январе 2018-го "Союзмультфильм" подарил зрителям новое "Простоквашино". Мультфильм категорически не понравился "папе" дяди Фёдора, Шарика и Матроскина. Леонид Успенский даже собирался подавать на киностудию в суд.

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Автор: Ольга Лебедева
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