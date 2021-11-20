Волочкова высказалась о обманувших её аферистах: "Это дело принципа"

Экс-прима Большого театра предала огласке историю с мошенниками, которые лишили её крупной суммы денег. Волочкова призывает граждан не повторять её ошибок и не верить аферистам.

Анастасия Волочкова обратилась в правоохранительные органы, когда поняла, что мошенники исчезли с её деньгами. Танцовщице посулили хорошие дивиденды от вкладов, однако завладели двумя миллионами рублей и перестали выходить на связь.

Балерина решила рассказать публично о незаконной деятельности компании, которая её обманула, чтобы преступники больше не могли наживаться на доверчивости граждан.

Компания, по словам балерины, называется QBF. Волочкова рассказала, что ей приходит огромное количество жалоб от пострадавших людей.

"Многие просят придать огласке эту омерзительную историю с грабежом, введением людей в заблуждение, разводом и не возвратом компанией денег. Миллиарды рублей! Более 1000 потерпевших, 500 заведённых дел! Аресты счетов", — пишет Анастасия в своём Instagram-аккаунте.

Звезда балета мечтает привлечь к ответственности "эту шайку-лейку" мошенников и добиться того, чтобы аферисты вернули людям вложенные ими денежные средства.

Волочкова отмечает, что если мошенники сумели обмануть даже её, то представляет, как непросто приходится простым гражданам

"Я предлагаю всем пострадавшим и обманутым "КьюБиЭф" людям объединиться. Многие боятся высказываться публично, многие потеряли надежду и опустили руки. А я нет! Для меня это дело принципа", — подчеркнула знаменитость.

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