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Хирург о повреждении лица Хлебниковой от ожогов: "Уже задеты мышцы"

Шоу-бизнес

Марина Хлебникова, которая сильно обожгла лицо при пожаре, нуждается в пластике и пересадке кожи.

Хирург о повреждении лица Хлебниковой от ожогов: "Уже задеты мышцы"

Врач-хирург Андрей Шестаков, исходя из информации о том, что певица получила ожоги разных степеней тяжести, в том числе IIIб сделал прогнозы относительно того, с какими проблемами столкнётся артистка в будущем.

"Если на лице ожог степени IIIб, это значит, что нужна серьёзная пластика и пересадка кожи. Думаю, мы надолго потеряли Марину Хлебникову с точки зрения публичности и, к сожалению, теперь вообще её не узнаем", — цитирует слова специалиста "Комсомольская правда".

Медик отметил, что такая степень поражения вызывает серьёзные опасения.

"Для понимания: при первой степени на коже появляются пузыри, при второй — глубокое поражение ткани, при третьей уже задеты мышцы, при четвёртой — кости", — объяснил хирург.

Врач подчеркнул, что проблема внешности сейчас стоит на втором плане, так как вопрос стоит о жизни пациентки.

"Кожу можно менять потом хоть 20 лет, это эстетическая проблема. А пока главное — спасти жизнь пациентки", — сказал Шестаков.

Беспокойство вызывает то, что в тканях могли начаться некротические изменения, а отравление газом могло повредить дыхательные пути.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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