Врач Хлебниковой о состоянии певицы: "Ожог лица и дыхательных путей"

В НИИ имени Склифосовского спасают певицу Марину Хлебникову, которая серьёзно пострадала от пожара в своей квартире. Артистке срочно требуются доноры крови.

По словам лечащего врача певицы Игоря Шарипова, Хлебникова сейчас борется за жизнь. Он отметил, что со звездой работают лучшие специалисты.

Медик в программе Андрея Малахова "Прямой эфир" объяснил, что удалось справиться с острой фазой травматического шока, поэтому состояние Хлебниковой характеризуется как стабильное.

Хирург не исключает, что в будущем могут возникнуть осложнения, однако пока певица держится стойко.

"20% ожогов, но они жизнеугрожающие. Ведь у нее три поражающих фактора — ожог лица и дыхательных путей, плюс интоксикация. Первое от чего погибают в остром периоде — от отравления угарным газом, продуктами распада," — отметил Шарипов.

Помимо прочего, Хлебникова потеряла большое количество крово-лимфо-плазмы.

"Пойдёт большое переливание, ей нужны доноры. Группа крови не важна — плазма будет отфильтрована", — объяснил врач.

Он призвал всех неравнодушных обратиться в "Склиф", чтобы пожертвовать свою кровь для артистки.

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