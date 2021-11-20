Папунаишвили показал скромную могилу Асмаловской

Евгений Папунаишвили посетил место захоронения телеведущей Кристины Асмаловской. Хореограф не может прийти в себя из-за ухода коллеги по шоу "Танцы со звездами".

Могила Кристины Асмаловской

Популярный хореограф и участник проекта "Танцы со звездами" Евгений Папунаишвили опубликовал в своём Instagram-аккаунте фотографию могилы 41-летней ведущей программы "АБВГДейка" Кристины Асмаловской.

"Пусть земля тебе будет пухом, Кристиночка", — написал под фото хореограф.

Могила звезды ТВ на Троекуровском кладбище выглядит скромно. Место захоронения венчает деревянный крест с портретом Кристины. Могила завалена цветами, которые принесли сюда друзья и коллеги знаменитости.

"Кристиночка, ты одна из немногих в мире танцев, кого я всегда был счастлив видеть. Сколько мы общались, смеялись, поддерживали друг друга во всем. Ты была очень доброй и всегда несла в мир свет и тепло", — признался Папунаишвили.

Изначально сообщалось, что Асмаловская стала жертвой коронавирусной инфекции, однако потом стало известно, что звезда умерла из-за цирроза печени.

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