Сябитова обрушилась на женщин: "Излишняя разборчивость плохо заканчивается"

Ведущая шоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова высмеяла женщин, которые уверены, что нормальных мужиков не осталось. Телесваха попыталась объяснить представительницам прекрасного пола, куда подевались нормальные мужчины.

Сябитова отметила, что мужчины постарше стремятся выбирать в жёны женщин покладистых и заботливых. Им не нужны женщины с большими запросами и капризами.

"Девушки, которым уже далеко за 30 лет, с заурядной внешностью и не самой успешной карьерой в этом возрасте, усиленно продолжают ждать, когда же до них доберётся прекрасный принц. И с годами вероятность, что "тот самый" всё же найдётся, больше похожа на случайность, которая быстро стремится к нулю", — написала Роза в своём Instagram-аккаунте.

Телеведущая предупреждает, что с возрастом женщинам придётся выбирать из мужчин, которые в разы хуже тех, кого они отвергли прежде.

"Вот почему этим женщинам не достаются нормальные мужчины", — отмечает Сябитова.

Звезда ТВ уверена, что излишняя женская разборчивость плохо заканчивается.

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