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Сябитова обрушилась на женщин: "Излишняя разборчивость плохо заканчивается"

Шоу-бизнес

Ведущая шоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова высмеяла женщин, которые уверены, что нормальных мужиков не осталось. Телесваха попыталась объяснить представительницам прекрасного пола, куда подевались нормальные мужчины.

Сябитова обрушилась на женщин: "Излишняя разборчивость плохо заканчивается"

Сябитова отметила, что мужчины постарше стремятся выбирать в жёны женщин покладистых и заботливых. Им не нужны женщины с большими запросами и капризами.

"Девушки, которым уже далеко за 30 лет, с заурядной внешностью и не самой успешной карьерой в этом возрасте, усиленно продолжают ждать, когда же до них доберётся прекрасный принц. И с годами вероятность, что "тот самый" всё же найдётся, больше похожа на случайность, которая быстро стремится к нулю", — написала Роза в своём Instagram-аккаунте.

Телеведущая предупреждает, что с возрастом женщинам придётся выбирать из мужчин, которые в разы хуже тех, кого они отвергли прежде.

"Вот почему этим женщинам не достаются нормальные мужчины", — отмечает Сябитова.

Звезда ТВ уверена, что излишняя женская разборчивость плохо заканчивается.

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Роза Сябитова: «Женщина должна терпеть» и другие откровения первой свахи страны.
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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