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В СБУ ответили на слухи о запрете Добронравову въезд на Украину

Шоу-бизнес

Звезда "Сватов" Фёдор Добронравов ранее попадал в чёрный список Службы безопасности Украины. Позже актёра исключили из перечня нежелательных персон. Теперь появились слухи о новых нападках на артиста.

В СБУ ответили на слухи о запрете Добронравову въезд на Украину

В СБУ пояснили, что Фёдору Добронравову повторно не запрещали появляться на территории Украины.

"Данные о запрете въезда в Украину указанному актеру и внесение его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, Министерства культуры и информационной политики в Службе безопасности Украины отсутствуют", — цитирует информацию СБУ издание "Украинские новости".

Также представители службы безопасности Украины отметили, что не расследовали уголовных производств о заявлениях Добронравова относительно Крыма.

В 2017 году СБУ запретило Добронравову появляться на Украине три года. Тогда актёру припомнили его высказывания о полуострове.

"Я люблю свою страну, и, наоборот, считаю, что Крым должен был вернуться, как он и вернулся, в лоно, в Россию", — сказал тогда Добронравов.

В 2019-м Окружной административный суд Киева аннулировал запрет на въезд в Украину Добронравова. Тогда же отметили решение о запрете на ретрансляцию некоторых картин с участием российского актёра, в частности сериал "Сваты".

Стало известно, что телеканал "1+1" в ближайшее время покажет новый сезон любимого в народе сериала.

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Автор: Елена Былкина
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