Ургант пошутил о признании Рашкина в убийстве лося

В шоу "Вечерний Ургант" проанализировали признание депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, которого обвиняют в убийстве лося.

Иван Ургант вспомнил, как сначала Рашкин объяснял, что просто нашёл тушу лося.

"При этом он заявил, что перепутал лося с кабаном. Потому что лось сам виноват, не надо было стоять и петь "Акуна матата". Любой бы спутал. Ты знаешь, как смотрят "Короля Льва" в КПРФ", — съязвил шоумен.

Телеведущего впечатлил стиль изложения запутанной истории. Ургант сравнил художественное повествование парламентария с произведениями Тургенева и Паустовского. Ургант отметил, что Валерий Рашкин достоин получить Нобелевскую премию по литературе.

Ранее разразился скандал из-за того, что в машине депутата Госдумы Рашкина обнаружили тушу лося. За незаконную охоту представителю КПРФ грозит тюремное заключение сроком от трёх до пяти лет. Позже парламентарий признался, что застрелил животное, спутав лося с кабаном.

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