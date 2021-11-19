Бывшая ведущая "Орла и решки" ждёт ребёнка

Стало известно, что бывшая ведущая шоу о путешествиях "Орёл и решка" Алина Астровская беременна. Радостную новость сообщил на своей странице в Instagram её муж, телеведущий Антон Лаврентьев.

В своём аккаунте Лаврентьев опубликовал фото с женой. На нёй хорошо виден округлившийся животик Астровской.

В посте под фото ведущий не только делится своей радостью, но и успокаивает свою супругу.

"Ты переживаешь? — Очень! — А чего ты переживаешь? Во-первых, они этого тоже ждали, как и мы, так что всё будет космос! А во-вторых, ты, пожалуйста, не переживай, я же с тобой, и вообще, нас теперь трое, а с животными — пятеро, а это уже банда, нам ничего не страшно!" — написал Лаврентьев.

Ранее Алина Астровская жаловалась на то, что в "Орле и решке", несмотря на веселье, работать было тяжело. Она рассказала, что съёмки были не нормированными, и один раз они продолжались без перерыва 56 часов.

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