Соседов объяснил, что думает Ротару о Крыме на самом деле

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался по поводу слов сестры Софии Ротару Аурики о том, что в их семье ждут возвращения Крыма Украине.

Сергей Соседов встал на защиту главной хуторянки страны. Он отметил, что каждый приезд Ротару в Москву сопровождается травлей певицы с двух сторон. И в России и на Украине Софию Михайловну осыпают упрёками.

Музыкальный критик обратил внимание на то, не стоит воспринимать слова сестры певицы как личную позицию народной артистки СССР.

"Аурика может говорить что угодно, да и сама София Михайловна тоже, но на самом деле ей абсолютно "по барабану", чей Крым. Она не украинская и не российская, а советская артистка, а в составе СССР это было абсолютно неважно. Поэтому, Крым может быть хоть узбекским — ей это всё равно", — цитирует слова Соседова РИА Новости.

Деятель шоу-бизнеса считает, что и на Украине Ротару живётся непросто.

"Там страшный национализм сегодня. Ее "нагибают", мол, выступай, чтоб Крым нам отдать", — объяснил Соседов.

4 декабря София Ротару примет участие в "Песне года". Её имя анонсировано в афишах в официальном Instagram-аккаунте ежегодного песенного фестиваля.

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