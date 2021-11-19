Сергей Зверев: россияне видят в депутатах преступников

Главный защитник Байкала Сергей Зверев, оказывается нисколько не расстроен тем, что не попал в Госдуму.

Напомним, звёздный стилист баллотировался от партии "Зелёные" в Республике Бурятия, но набрал только 7,46%. Зверев после выборов поблагодарил всех, кто отдал за него свои голоса, но отмечал, что поддерживали избиратели не лично его, а "сохранность природы".

Теперь же, по словам Зверева, он даже рад, что не стал депутатом, потому что "люди в России воспринимают их (депутатов), как преступников, которые идут против народа".

"Я буду продолжать отстаивать интересы граждан и защищать нашу природу, как делал это до выборов", — сказал шоумен в интервью НСН.

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