Гарик Харламов повторил однополый поцелуй: нарывается на штраф

Гарик Харламов в свете последних событий, когда звёзд наказывают за пропаганду ЛГБТ, дерзнул показать нечто провокативное. Комик поцеловался с Сергеем Буруновым.

Гарик Харламов и Сергей Бурунов

Впрочем, у юмориста хватило тормозов не повторять ошибок своих коллег. Поцелуй с актёром Буруновым получился вполне невинным и даже трогательным. Гарик по-отечески поцеловал коллегу в лысину. Хотя страх нарваться на штраф всё же присутствует в юмористе.

"Надеюсь за это фото меня не оштрафуют на 1 миллион рублей, как МузТВ. И не уберут с эфира, как "Игру". Угадайте, кто на фото? Пишите только неправильные ответы", — написал Гарик под фото в своём Instagram-аккаунте.

Подписчики Харламова с азартом принялись придумывать подписи к снимку.

"Колобок и водяной"; "Иван Грозный целует своего сына. Переписали историю"; "Это же Мэтт Дэймон и лысый из бразерс"; "Он что снова с Асмус?" — комментировали фолловеры фотографию.

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