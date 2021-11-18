Гарик Харламов в свете последних событий, когда звёзд наказывают за пропаганду ЛГБТ, дерзнул показать нечто провокативное. Комик поцеловался с Сергеем Буруновым.
Впрочем, у юмориста хватило тормозов не повторять ошибок своих коллег. Поцелуй с актёром Буруновым получился вполне невинным и даже трогательным. Гарик по-отечески поцеловал коллегу в лысину. Хотя страх нарваться на штраф всё же присутствует в юмористе.
"Надеюсь за это фото меня не оштрафуют на 1 миллион рублей, как МузТВ. И не уберут с эфира, как "Игру". Угадайте, кто на фото? Пишите только неправильные ответы", — написал Гарик под фото в своём Instagram-аккаунте.
Подписчики Харламова с азартом принялись придумывать подписи к снимку.
"Колобок и водяной";
"Иван Грозный целует своего сына. Переписали историю";
"Это же Мэтт Дэймон и лысый из бразерс";
"Он что снова с Асмус?" — комментировали фолловеры фотографию.
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