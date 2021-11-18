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Видеокамеры запечатлели поцелуй Королёвой и Николаева

Шоу-бизнес

Игорь Николаев организовал большой юбилейный концерт. Какого же было удивление публики, когда в зрительном зале увидели экс-супругу артиста певицу Наташу Королёву.

Видеокамеры запечатлели поцелуй Королёвой и Николаева

Многие поклонники Королёвой и Николаева до сих пор не могут смириться с тем, что звёздный союз распался. "Дельфин и русалка" очень нравились публике.

Бывшие супруги создали новые семьи. Королёва вышла замуж за стриптизёра Сергея Глушко (Тарзана), а Николаев обрёл семейное счастье в союзе с певицей Юлией Проскуряковой.

При этом звезды понимают, что их творческий союз был очень востребован зрителем. Возможно поэтому экс-супруги вместе вышли на сцену на юбилейном концерте Николаева. Кадры появились в Instagram-аккаунте певицы в разделе сторис. 

Наташа Королёва устроила бывшему мужу сюрприз. Она притаилась в зале, а потом подошла к сцене и сказала, что зрители ждут от них совместного исполнения хита "Жёлтые тюльпаны".

"Люди очень ждут песню "Желтые тюльпаны". Так что давай её исполним", — заявила русалка отечественной эстрады.

Публика восторженно отнеслась к неожиданному дуэту. Особенный восторг зрителей вызвал поцелуй бывших супругов. Дали волю своим чувствам артисты в присутствии жены Николаева Юлии Проскуряковой.

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Наташа Королева пришла на концерт Игоря Николаева
Автор: Елена Былкина
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