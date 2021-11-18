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Дана Борисова укорила певца Шуру за пьянство

Шоу-бизнес

Дана Борисова оценила поведение певца Александра Медведева, известного под псевдонимом Шура, и пришла к выводу, что исполнитель злоупотребляет спиртным.

Дана Борисова укорила певца Шуру за пьянство

Дана Борисова опубликовала фото со съёмок программы Андрея Малахова. Лицо артиста Шуры она закрыла на фото страшным смайликом. Звезда "Армейского магазина" объяснила, что Медведев вызвал у неё неприязненные чувства, так как в нём она видела проявление того, какой она была в прошлом.

"Не люблю, когда сильно нетрезвые люди приходят на съёмку, это напоминает мне, как сама являлась в своё время таким же образом", — написала Дана в своём Instagram-аккаунте.

Телеведущая внимательно наблюдала за шоуменом и поняла многое про его состояние.

"Прямо в студии требовал коньячку, после съёмки рванул в туалет на 15 минут, вот он секрет его очередного успешного похудения", — пишет Борисова.

Звезда ТВ отмечает, что употреблять или нет это личное дело каждого. Не одобрила она только то, что Шура, по её словам, всю программу лил крокодильи слёзы.

"А вы сможете распознать человека под чем-то в жизни и на ТВ?" — задала вопрос фолловерам Дана.

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Певец Шура сильно похудел
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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