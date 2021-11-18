Садальский показал красивую и весёлую Заворотнюк

Станислав Садальский рассказал историю, которая закончилась, как добрая сказка со счастливым концом. В этой позитивной истории роль отведена и для Анастасии Заворотнюк.

Кадры из фильма "Семейка Триллера"

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" опубликовал в своём Instagram-аккаунте коллаж, состоящий из фрагментов картины под названием "Семейка Триллера".

На фото можно увидеть улыбающуюся Анастасию Заворотнюк в компании супруга Петра Чернышева.

Садальский рассказал, что создателям картины удалось реанимировать фильм, на котором давно "поставили крест". Фильм повествует о собаке по кличке Триллер? которая проглотила волшебную капсулу и научилась читать человеческие мысли.

"Я играл сумасшедшего профессора-гения, создавшего эту волшебную таблетку", — объяснил Станислав Юрьевич.

Фильм остался пылиться на полке, так как недосняли всего полчаса.

"За это время дети выросли, собака ушла на пенсию, иных уж нет… а вернуть прошлое, сами знаете… Нельзя!" — отметил артист.

Создатели картины всё же нашли выход из ситуации.

"Но случилось чудо. На помощь пришла анимация, и все недоснятое дорисовали волшебники-мультипликаторы", — написал актёр.

Несмотря на то, что Анастасия Заворотнюк тяжело болеет, фильмы с её участием выходят на экран. Комедию со звездой сериала "Моя прекрасная няня" зрители смогут увидеть в кинотеатрах в ближайшее время.

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