Александр Семчев, который запомнился публике в образе добродушного толстяка, изменился до неузнаваемости. Поклонники были поражены, когда увидели свежее фото актёра.
Интернет-пользователи не поверили своим глазам, увидев ведущего программы "Следствие ведёт Колобков".
Известный артист избавился от лишнего веса. 52-летний актёр совершил волевое усилие над собой и скинул целых сто килограммов.
Такой результат ему удалось достигнуть ещё в 2019 году. К восторгу поклонников Сенчев держит форму.
Свежая фотография актёра появилась в Instagram-аккаунте коллеги Семчева Игоря Жижикина.
Фолловеры отметили, что на фото Сенчев "сам на себя не похож".
"Обалдеть, а я и не узнал";
"Семчев молодца, похудел";
"Человек с характером! Трудяга! Да к тому же Человек слова! Как-то в эфире на ТВ дал слово похудеть и сделал!";
"Успехов, здоровья!" — писали пользователи Instagram под фото.
Александр Семчев объяснял, что добился впечатляющих результатов без помощи врачей. Он уверил, что не пользовался услугами специалистов в области диетологии. Актёр рассказал, что пересел на овощную диету и изнурял себя физической активностью.
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