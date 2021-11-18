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Поклонники с трудом узнали Александра Семчева

Шоу-бизнес

Александр Семчев, который запомнился публике в образе добродушного толстяка, изменился до неузнаваемости. Поклонники были поражены, когда увидели свежее фото актёра.

Александр Семчев с коллегами
Александр Семчев с коллегами

Интернет-пользователи не поверили своим глазам, увидев ведущего программы "Следствие ведёт Колобков".

Известный артист избавился от лишнего веса. 52-летний актёр совершил волевое усилие над собой и скинул целых сто килограммов.

Такой результат ему удалось достигнуть ещё в 2019 году. К восторгу поклонников Сенчев держит форму.

Свежая фотография актёра появилась в Instagram-аккаунте коллеги Семчева Игоря Жижикина.

Фолловеры отметили, что на фото Сенчев "сам на себя не похож".

"Обалдеть, а я и не узнал";

"Семчев молодца, похудел";

"Человек с характером! Трудяга! Да к тому же Человек слова! Как-то в эфире на ТВ дал слово похудеть и сделал!";

"Успехов, здоровья!" — писали пользователи Instagram под фото.

Александр Семчев объяснял, что добился впечатляющих результатов без помощи врачей. Он уверил, что не пользовался услугами специалистов в области диетологии. Актёр рассказал, что пересел на овощную диету и изнурял себя физической активностью.

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Сбрось лишнее!". Жить здорово! 23.09.2019
Автор: Елена Былкина
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