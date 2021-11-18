EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Головой о стену: ростовчанина задержали за попытку убийства 10-месячной дочери
Главный редактор La Repubblica ответил Захаровой на критику их статьи
В Белоруссии заявили, что мигрантов на границе начинают вакцинировать
Футболист Ковба скончался из-за коронавируса в 42 года
В Киеве сообщили о новой дате нападения России — с учётом алкогольного фактора
Пять человек умерли от отравления спиртным в Пермском крае
Мясников разоблачил десять мифов о COVID-19
Россияне поделились в Сети кадрами падения метеорита
Самолёт из Ирака вылетел в Белоруссию, чтобы забрать мигрантов

Серова выписывают из больницы после победы над COVID-19

Шоу-бизнес

Переболевшего коронавирусом Александра Серова на днях выпишут из больницы.

Серова выписывают из больницы после победы над COVID-19

Серов очень тяжело перенёс COVID-19. За жизнь 67-летнего артиста медики боролись в реанимации больше месяца. Его госпитализировали в начале октября с 75% поражением лёгких.

Врачам удалось спасти артиста, однако выписывать даже после выздоровления исполнителя не спешили. Концертный директор артиста Александр Федорков объяснял ранее, что домой Серова пока не отправляют, так как "остались всякие мелочи, не связанные с коронавирусом". Теперь стало известно, что певец скоро покинет больничные стены.

"Завтра выписывают", — цитирует слова Федоркова РИА Новости.

Александру Серову 67 лет. Он известен как исполнитель таких песен, как "Я люблю тебя до слез", "Ты меня любишь", "Звездопад", "Как быть", "Мадонна" и других. Автором многих композиций, которые исполняет певец, является Игорь Крутой. Именно композитор первый выразил тревогу за друга в своём микроблоге, попросив молиться за Александра.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

В тяжелом состоянии Серов, Гузеевой хуже, Гаркалин в реанимации
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
Мигранты предприняли попытку прорваться в Польшу на лодках
"Выпил лишнего? Съешь пастилу!": как на Руси появилось популярное лакомство
Главный редактор La Repubblica ответил Захаровой на критику их статьи
Головой о стену: ростовчанина задержали за попытку убийства 10-месячной дочери
Серова выписывают из больницы после победы над COVID-19
В Белоруссии заявили, что мигрантов на границе начинают вакцинировать
Футболист Ковба скончался из-за коронавируса в 42 года
В Киеве сообщили о новой дате нападения России — с учётом алкогольного фактора
Пять человек умерли от отравления спиртным в Пермском крае
Мясников разоблачил десять мифов о COVID-19
Популярное
Здоровье
Гинцбург рассказал, какой вакциной прививаться, если вам "за 60"

Гинцбург рассказал, как "разделить" вакцину по возрасту пациентов.

Гинцбург рассказал, какой вакциной прививаться, если вам "за 60"
В Иркутской области уволен врач из ковидного госпиталя. За грубость
Общество
В Иркутской области уволен врач из ковидного госпиталя. За грубость
Формула небес
Астролог Першин рассказал, чего ждать в год Голубого водяного тигра
Политика. Новости и аналитика
Германия осудила Путина "за Донбасс" — МИД РФ ответил неожиданно неординарно
Дмитрий Соколов "Выпил лишнего? Съешь пастилу!": как на Руси появилось популярное лакомство Дмитрий Соколов Вячеслав Шпаковский "Космическая праща" набирает обороты: скоро взлетит? Вячеслав Шпаковский Ирина Шлионская Сверхъестественные явления в домах знаменитостей Ирина Шлионская
Здоровье
Патрушев назвал причину возникновения пандемии и новых инфекций
Здоровье
Что не надо делать после контакта с COVID-больным — совет иммунолога Продеуса
От коронавируса умерла российская телеведущая Кристина Асмаловская
Происшествия
От коронавируса умерла российская телеведущая Кристина Асмаловская
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников