Серова выписывают из больницы после победы над COVID-19

Переболевшего коронавирусом Александра Серова на днях выпишут из больницы.

Серов очень тяжело перенёс COVID-19. За жизнь 67-летнего артиста медики боролись в реанимации больше месяца. Его госпитализировали в начале октября с 75% поражением лёгких.

Врачам удалось спасти артиста, однако выписывать даже после выздоровления исполнителя не спешили. Концертный директор артиста Александр Федорков объяснял ранее, что домой Серова пока не отправляют, так как "остались всякие мелочи, не связанные с коронавирусом". Теперь стало известно, что певец скоро покинет больничные стены.

"Завтра выписывают", — цитирует слова Федоркова РИА Новости.

Александру Серову 67 лет. Он известен как исполнитель таких песен, как "Я люблю тебя до слез", "Ты меня любишь", "Звездопад", "Как быть", "Мадонна" и других. Автором многих композиций, которые исполняет певец, является Игорь Крутой. Именно композитор первый выразил тревогу за друга в своём микроблоге, попросив молиться за Александра.

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