Аллу Пугачёву от дефекта зубов избавили европейские специалисты

Хирург-имплантолог объяснил, какие врождённые проблемы с зубами наблюдались у Примадонны и в какую сумму обошлась ей операция в погоне за "голливудской улыбкой".

Алла Пугачёва неизменно восхищает поклонников своей красотой и моложавостью. Примадонна не жалеет средств на то, чтобы быть неотразимой.

Солидную сумму денег народная артистка СССР потратила на то, чтобы сделать свою улыбку ослепительно красивой.

Хирург-имплантолог, кандидат медицинских наук Наталья​ Eлфимова сравнила снимки певицы и пришла к выводу, что Алла Борисовна с помощью специалистов избавилась от природной аномалии.

Медик объяснила, что у Пугачёвой была так называемая диастема — щель между передними зубами.

Сейчас этот недостаток модели превращают в свою изюминку, но певица решила избавиться от своей особенности.

"Алла Борисовна одна из первых прибегла к операции по установке имплантатов. Делала она их в Европе. Певица этого и сама не скрывает. Все вмешательства были проведены на высоком уровне. У Аллы Борисовны не занижена средняя треть лица, что говорит о полном восстановление жевательных зубов", — цитирует слова хирурга-имплантолога издание "Собеседник".

Помимо этого, Примадонна, по мнению специалиста, установила керамические виниры — тонкие керамические накладки на зубы.

"У Аллы Борисовны сейчас правильное положение зубов при улыбке, что говорит о хорошей работе ортодонта!" — отмечает Елфимова.

Специалист считает, что совершенная улыбка обошлась Пугачёвой в два миллиона рублей.​

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