Наджиев: скоро Бузова на эстраде займёт место Пугачёвой

Певец Игорь Наджиев с огромным пессимизмом смотрит на будущее российского общества вообще и культуры в частности.

В интервью порталу "Слово и Дело" он предсказал, что скоро наступит время, когда "Бузова покажется нам Пугачёвой"

По словам артиста, мода на популярность, захлестнувшая российскую молодёжь, заставляет "снимать ролики в соцсети вместо того, чтобы учиться и работать".

"Нынешняя популярность — это не про талант вообще. И хотя я лично уважаю Олю Бузову за трудолюбие и упорство, назвать её полноценной артисткой не могу. Но она популярна. И наступят времена, когда Олечка Бузова покажется нам Аллой Пугачёвой. Настолько всё непрофессионально — не изнутри, не через себя, поверхностно", — высказался Наджиев.

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