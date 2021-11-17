Дети Пугачёвой встретили родственника песнями и танцами в семейном замке

Максим Галкин показал, какой восторг у Лизы и Гарри вызывал приезд сына Кристины Орбакайте Дени Байсарова.

Дени Байсаров, Гарри и Лиза Галкины

У Аллы Пугачёвой часто гостят внуки. Летом в деревню Грязь приезжала пожить дочка Кристины Орбакайте Клава.

Теперь в замок к звёздной бабушке наведался средний сын Орбакайте Дени Байсаров.

Максим Галкин снял на видео, как эмоционально дети встретили своего 23-летнего племянника.

Гарри Галкин залез родственнику на плечи. Дени кружил восьмилетнего дядю, а Лиза в это время устроила дорогому гостю импровизированный концерт.

Артистичная девочка исполнила хит группы "Браво" "Заполярный твист".

"Прямо из Москвы на полюс, где всегда снега по пояс, круглый год метель мороз и ветра свист", — от радости пела Лиза, озорно пританцовывая.

Максим Галкин не сразу узнал композицию, поэтому дочка ему пропела ещё куплет для полного понимания.

"Дени Байсаров заехал. У детей радость", — подписал видео шоумен в разделе сторис Instagram.

Ранее старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков рассказал, что Лизу и Гарри пока не посвящают в сложные родственные связи, не объясняя, почему племенники намного старше дяди и тети.

"От них пока это скрывают, потому что это, видимо, странно. Я не знаю. Но они офигенские. Я обожаю их. Они иногда меня Дени называют. Путают с моим братом. Говорят: "Дени, ой, как же тебя. Никита!" Они прямо вообще офигенные", — объяснял Никита в одном из интервью.

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