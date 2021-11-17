EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Роспотребнадзор увеличил охват тестированиями на коронавирус в 1,5 раза
Эксперт прокомментировал утверждение нового перечня районов Крайнего Север
Число пострадавших от отравления метанолом в Казани выросло до 14
Источник в Минобороны РФ: Черноморский флот за 1-10 часов уничтожит ВМС Украины
Правительство обсуждает выдачу QR-кодов лицам с антителами к коронавирусу
Bild: Меркель может помочь Лукашенко в строительстве жилья для мигрантов
Следователи нашли 12 человек, фиктивно трудоустроенных в РАНХиГС по делу Раковой
Поклонская: "QR-коды нарушают Конституцию"
В Пензенской области вводится обязательная вакцинация для лиц старше 60

Дети Пугачёвой встретили родственника песнями и танцами в семейном замке

Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, какой восторг у Лизы и Гарри вызывал приезд сына Кристины Орбакайте Дени Байсарова.

Дени Байсаров, Гарри и Лиза Галкины
Дени Байсаров, Гарри и Лиза Галкины

У Аллы Пугачёвой часто гостят внуки. Летом в деревню Грязь приезжала пожить дочка Кристины Орбакайте Клава.

Теперь в замок к звёздной бабушке наведался средний сын Орбакайте Дени Байсаров.

Максим Галкин снял на видео, как эмоционально дети встретили своего 23-летнего племянника.

Гарри Галкин залез родственнику на плечи. Дени кружил восьмилетнего дядю, а Лиза в это время устроила дорогому гостю импровизированный концерт.

Артистичная девочка исполнила хит группы "Браво" "Заполярный твист".

"Прямо из Москвы на полюс, где всегда снега по пояс, круглый год метель мороз и ветра свист", — от радости пела Лиза, озорно пританцовывая.

Максим Галкин не сразу узнал композицию, поэтому дочка ему пропела ещё куплет для полного понимания.

"Дени Байсаров заехал. У детей радость", — подписал видео шоумен в разделе сторис Instagram.

Ранее старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков рассказал, что Лизу и Гарри пока не посвящают в сложные родственные связи, не объясняя, почему племенники намного старше дяди и тети.

"От них пока это скрывают, потому что это, видимо, странно. Я не знаю. Но они офигенские. Я обожаю их. Они иногда меня Дени называют. Путают с моим братом. Говорят: "Дени, ой, как же тебя. Никита!" Они прямо вообще офигенные", — объяснял Никита в одном из интервью.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

КАК ВЫГЛЯДИТ ДЕВУШКА ЧЕЧЕНСКОГО ВНУКА АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Три страны заявили о приверженности ядерного разоружения Корейского полуострова
Дети Пугачёвой встретили родственника песнями и танцами в семейном замке
Роспотребнадзор увеличил охват тестированиями на коронавирус в 1,5 раза
Эксперт прокомментировал утверждение нового перечня районов Крайнего Север
Число пострадавших от отравления метанолом в Казани выросло до 14
Источник в Минобороны РФ: Черноморский флот за 1-10 часов уничтожит ВМС Украины
Правительство обсуждает выдачу QR-кодов лицам с антителами к коронавирусу
Bild: Меркель может помочь Лукашенко в строительстве жилья для мигрантов
Сверхъестественные явления в домах знаменитостей
Следователи нашли 12 человек, фиктивно трудоустроенных в РАНХиГС по делу Раковой
Популярное
Здоровье
Гинцбург рассказал, какой вакциной прививаться, если вам "за 60"

Гинцбург рассказал, как "разделить" вакцину по возрасту пациентов.

Гинцбург рассказал, какой вакциной прививаться, если вам "за 60"
Мигранты на белорусско-польской границе стали жаловаться на симптомы ОРВИ
Здоровье
Мигранты на белорусско-польской границе стали жаловаться на симптомы ОРВИ
Общество
В Иркутской области уволен врач из ковидного госпиталя. За грубость
Новости спорта
Фигуристка Усачёва оказалась в инвалидной коляске после падения на токийский лёд
Ирина Шлионская Сверхъестественные явления в домах знаменитостей Ирина Шлионская Фархат Измайлов Двойник в постели и на кухне Фархат Измайлов Любовь Степушова Герои или смертники: Борис Джонсон и его 600 спецназовцев на Украине Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Лукашенко рассказал о деталях разговора с Меркель по телефону
Здоровье
ФМБА: препарат "МИР-19" универсален против всех штаммов коронавируса
Тихой сапой: Германия ввела завуалированные санкции против России?
Экономика и бизнес
Тихой сапой: Германия ввела завуалированные санкции против России?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников