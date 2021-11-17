"Невозможно вылечить": стало известно о травме Ольги Бузовой

Пиар-директор телеведущей Ольги Бузовой Антон Богославский рассказал о серьёзной травме руки, которую артистка получила на съёмках одного из шоу.

Богославский рассказал изданию Starhit, что сейчас за певицей наблюдают врачи, которые делают ей курс процедур, помогающих облегчить состояние ведущей:

"Это сложная для нас история. У Оли действительно серьёзная проблема с рукой. Недавно снова пришлось делать МРТ, чтобы снова понять, в чём проблема. Сейчас за Олей смотрят врачи. Любое напряжение на кисть противопоказано".

Помощник артистки объяснил, что травмы Бузова получила, когда принимала участие в шоу "Ледниковый период" и "Я смогу". Он рассказал, что травмы ведущей очень серьёзны:

"К сожалению, они были настолько сильными, что вылечить их невозможно. То есть они всегда будут давать о себе знать".

Также Антон Богославский напомнил об эмоциональности Бузовой и том, что она всё воспринимает близко к сердцу, и, по его словам, многие беззастенчиво пользуются этим для своей выгоды.

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