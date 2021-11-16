Юлия Пересильд рассказала о голодном детстве

Первая актриса, побывавшая в космосе, Юлия Пересильд вспомнила, как пыталась утолить голод чаем и мечтала о лосинах.

Невесёлые мысли нахлынули на Пересильд после того, как она прочитала многочисленные нападки в свой адрес со стороны озлобленных интернет-пользователей.

"Мне было лет 13. Я пришла домой. Еды дома нет, от слова "совсем"", — пишет актриса в своём Instagram-аккаунте.

Пересильд отмечает, что говорит это не для жалости, так как, по словам Юлии, её детство было наполнено абсолютной любовью и свободой.

"Сижу делаю уроки, пью чай, заваренный по 3-му кругу без сахара, и плачу", — делится воспоминаниями актриса.

Утешить Юлю постаралась её бабушка, которая, по словам звезды театра и кино, несмотря на военное детство, тяжелую работу и несчастливую судьбу, не озлобилась и не говорила никогда ни про кого плохо.

"Наш диалог:

— Юляш! Чего плачешь?

— Да потому… уже у всех в классе лосины, а у меня нет и не будет их никогда.

— А лосины это что, Юляш?

— Ну штаны такие.

— Ааа… ну так ты порадуйся за них, за штаны их порадуйся, а потом у тебя что-то будет, они за тебя будут радоваться!!!" — пишет Пересильд.

Актриса с сожалением констатирует, что радоваться за других люди не умеют.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.