Собчак высказалась по поводу агрессии в её сторону Жигана

Ксения Собчак стойко выдержала удар рэпера Жигана, который "врезал" ей за интервью.

Собчак взяла интервью у признанного злодея российской рэп-сцены Романа Чумакова, известного под псевдонимом Жиган. Пригласила его к себе на беседу журналистка, так как он является врагом рэпера Мирона Фёдора, известного как Oxxxymiron. Самого Мирона пригласил к себе на интервью Юрий Дудь.

Жиган изначально недружелюбно отнёсся к Собчак.

"Он и руку отказался мне пожимать, чтобы не "зашквариться" (в интервью всё это есть). Столкнулись два мира: либеральная феминистка Собчак и консервативный сторонник ультра-патриархального мира Жиган. Почти взорвалось. Но конфликт — основа драматургии", — пишет Ксения в своём ТГ-канале.

После выхода интервью Жиган смонтировал ролик, в котором бьёт наотмашь Собчак. Она от удара падает на лопатки в образе белой лошади. Журналистка отнеслась к выпаду рэпера с иронией.

"Вот такое видео прислал Жиган нашему продюсеру после выхода интервью. Он на что-то намекает, наверное. Есть версии?" — пишет Собчак под агрессивным роликом.

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